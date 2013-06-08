Начато расследование крушения самолета под Киевом

Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами выясняет причины падения самолета "Як-52" вблизи аэродрома "Чайка" в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, пишет РБК-Украина.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование по ч.3 ст.276 УК Украины, т.е. нарушение работником воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Следователи линейного отдела на станции "Киев пассажирский" УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге проводят расследование обстоятельств падения самолета. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Киевской области осуществляет процессуальное руководство расследования. Ход досудебного расследования взят прокуратурой Киевской области на контроль.

В транспортной прокуратуре Киевской области сообщили, что это был ознакомительный полет. У самолета на высоте 200 м отказал двигатель, машина вошла в пике и упала вблизи аэродрома "Чайка". Пострадавшего и тело пилота из самолета доставали строители, находящиеся неподалеку от места крушения.

Напомним, в Киевской области сегодня, 8 июня, на поле вблизи села Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района упал спортивный самолет "Як-52" .

Пилот погиб. Пострадавший находится в одной из больниц Киева в критическом состоянии.

Следственными органами проводятся соответствующие следственные действия.

видео: канал 24