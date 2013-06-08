Названа предварительная причина крушения самолета под Киевом

По мнению авиаторов, у разбившегося под Киевом самолета мог отказать двигатель. Якобы именно поэтому пилоту не удалось набрать высоту.

Следствие же с выводами относительно причин трагедии пока не спешит, сообщает канал 24.

По инормации СМИ, 64-летний пилот самолета погиб, а 60-летний пассажир, который также находился в кабине, с многочисленными травмами госпитализирован.

Напомним, в Киевской области сегодня, 8 июня, на поле вблизи села Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района упал спортивный самолет "Як-52" .



Пилот погиб. Пострадавший находится в одной из больниц Киева в критическом состоянии.



Следственными органами проводятся соответствующие расследование.

видео: канал 24