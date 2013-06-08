Крушение самолета под Киевом: главные подробности

В субботу, 8 июня, на аэродроме "Чайка" под Киевом разбился учебно-тренировочный самолет Як-52. Авария произошла возле села Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Погиб пилот, пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

Как оказалось, что перед падением пилот принял меры, чтобы избежать возгорания и взрыва самолета.

По факту аварии начато расследование, на место происшествия сразу выехали представители спецкомиссии во главе с вице-премьером Александром Вилкулом.

Больше фото и видео с места катастрофы смотрите здесь

Позже в транспортной прокуратуре рассказали детали аварии Як-52 под Киевом. У самолета, по данным правоохранителей, на высоте 200 метров отказал двигатель, машина вошла в пике и упала. Также известно, что это был ознакомительный полет.

Коллеги пилота, говоря о крушении, сказали, что самолет был на такой высоте, при которой погибший просто не мог выпрыгнуть с парашютом.

Выяснением причин трагедии занимается Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Кроме того, авиаторы уже назвали предварительную версию катастрофы самолета под Киевом, сообщает канал 24.

По их мнению, у разбившегося самолета мог отказать двигатель, из-за чего он не смог набрать высоту и упал.

Между тем в прокуратуре киевской области отметили, что рассматриваются такие версии катастрофы как неисправность самолета, покушение на убийство и некачественный авиабензин, из-за которого и мог заглохнуть даже исправный двигатель.

Главные версии катастрофы под Киевом читайте здесь

А по данным ТСН, в аварии самолета пострадал Виктор Шейбут - генерал-майор запаса, первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Николая Ковальчука. Больше об этом читайте здесь.

10 июня, простились с пилотом разбившегося под Киевом Як-52 Анатолием Довгополом.

Коллеги пилота до сих пор не могут поверить в случившееся. "Это был срыв в штопор. Но отказ двигателя — еще не повод убиваться. Даже если бы он садился на деревья, сад, забор, таких бы последствий не было. Анатолий Иванович был одним из самых опытных инструкторов в этом классе самолетов", — говорит один пилот.

В то же время, следствие официальных заявлений по поводу причин аварии не делало.

Видео: Канал 24, фото: ГСЧС, УНИАН.