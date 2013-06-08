В катастрофе самолета под Киевом пострадал крупный чиновник - СМИ

СМИ удалось узнать имя пострадавшего в авиакатастрофе самолета Як-52 под Киевом. Им оказался крупный чиновник, 60-летний генерал-майор в запасе, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Николая Ковальчука - Виктор Шейбут.

Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу и ему сделали операцию. Врачи никаких прогнозов не дают, передает ТСН, журналисты которого и установили имя пострадавшего.

"На данный момент состояние его тяжелое. Госпитализирован", - сообщил врач-хирург, заведующий отделением больницы №17 Дмитрий Мясников.

Однако, имя раненого ни в авиаклубе, ни в прокуратуре официально не называют.

И хотя после операции к нему никого не пускают, под больницей собрались его коллеги-чиновники и друзья.

Напомним, в Киевской области сегодня, 8 июня, на поле вблизи села Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района упал спортивный самолет "Як-52" .



Пилот погиб. Пострадавший находится в одной из больниц Киева в критическом состоянии.



Следственными органами проводятся соответствующие расследование.

Фото; видео: ТСН