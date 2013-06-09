Названы новые причины крушения самолета под Киевом

Прокуратура Киевской области расследует причины крушения самолета под Киевом 8 июня, врезультате которого 64-летний пилот самолета погиб, а 62-летний пассажир с многочисленными травмами был госпитализирован.

Об этом со ссылкой пресс-службу ведомства сообщает УНН.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Киевской области Светлана Судак, учебно-тренировочный самолет Як-52 упал возле аэродрома "Чайка" сразу после взлета.

Главные подробности крушения самолета под Киевом ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области осуществляет процессуальное руководство расследования по факту падения самолета. Сведения в ЕРДР внесены и начато расследование по ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Судак назвала новые возможные версии причин падения самолета. По ее словам, проверяется все - от человеческого фактора до технических неисправностей, а также выясняются обстоятельства полета и прочее.

Ранее "Главред" сообщал, что в крушении самолета пострадал крупный чиновник. Им стал Виктор Шейбут - генерал-майор запаса, первый зам главы Государственной миграционной службы, пребывающий в тяжелом состоянии.

Также напомним, что в качестве предварительной причины аварии называли отказ двигателя самолета.