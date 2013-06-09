Пожар под Харьковом: мать и трое детей сгорели заживо

В ночь на субботу, 8 июня, в селе Пасеки под Харьковом произошла трагедия. Во время ночного пожара погибли мать и трое ее маленьких детей.

По словам соседей, огонь заметили около 2.00, однако пламя в то время охватило уже весь частный дом. Спасатели прибыли быстро, но ликвидировать пожар смогли только в пол-четвертого утра, тела погибших нашли, когда разбирали остатки дома, сообщает 5 канал.

По версии пожарных, 26-летняя женщина, семимесячный младенец и мальчик и девочка шести и семи лет задохнулись угарным газом.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стал электрический обогреватель, который мать включила на ночь, чтобы согреть младенца.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2012-го в селе Конецполь Николаевской области в частном жилом доме произошел пожар, жертвами которого стали семеро детей. Дети в возрасте от двух до 14 лет погибли от отравления продуктами горения.