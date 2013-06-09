Пожар в Киеве: горел Антимонопольный комитет

В воскресенье, 9 июня, утром в Киеве возник пожар в здании Антимонопольного комитета Украины на ул. Урицкого, 45. В 11:15 он был потушен пожарно-спасательными подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар возник в одном из кабинетов на 5-м этаже. Горело офисное оборудование.

Сообщение о задымлении в помещении поступило к спасателям в 10:27. На место происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены более 40 пожарных и 12 ед. техники.

В 11:05 пожар был локализован. Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что именно АМКУ выписал рекордный штраф в 419 миллионов за сговор членов ассоциации "Мебельдревпром" при продаже необработанной древесины и проводил проверку супермаркетов и гипермаркетов Киева.

Фото: liga.net