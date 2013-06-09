Подробности пожара в Антимонопольном комитете: сгорела серверная, опубликованы фото

Председатель Антимонопольного комитета Василий Цушко заявил, что во время пожара в АМКУ ничего ценного не сгорело и поведал другие подробности ЧП

По его словам, никакие данные или важная информация не пострадали, об этом Цушко заявил в эфире 5-го канала.

По словам главы АМКУ, предварительная причина возгорания здания ведомства – замыкание, которое произошло в техническом помещении.

"Загорелась серверная, сгорела техническая комната с техникой. Запасной сервер сохранился, так что никакой информации, ничего не потеряли", - подчеркнул Цушко, добавив, что жертв и пострадавших при пожаре нет, так как здание было пустым.

Ранее "Главред" сообщал, что возгорание произошло на 5-м этаже. На его ликвидацию были брошены 40 пожарных и 12 единиц техники.

Фото: mns.gov.ua