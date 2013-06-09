ДТП в Кривом Роге: пьяный лихач на Mercedes протаранил микроавтобус

В воскресенье, 9 июня, утром в Кривом Роге произошло очередное резонансное ДТП, в котором пострадали три человека.

Авария произошла примерно в 9.45 на выезде из Кривого Рога в сторону Кировограда, не доезжая несколько сот метров до черты города, сообщает городской сайт 0564.ua.

Mercedes Benz 220 на полном ходу влетел в стоящий на обочине микроватобус Mercedes Benz - 3070, в котором находились три человека.

17-летний парень получил многочисленные ушибы и ссадины, его "скорая" забрала в больницу. А находившиеся в легковом "Мерседесе" мужчина и женщина, выйдя с окровавленными лицами из разбитой в хлам машины, по словам пассажиров бусика, поспешно покинули место происшествия на попутном джипе.

В салоне легковушки была обнаружена откупоренная пивная тара, что и объяснило столь поспешное исчезновение виновников аварии.

Ранее "Главред" сообщал что, 22-го февраля в Кривом Роге произошло масштабное ДТП, в котором пострадали пятеро человек. Водитель маршрутки "ГАЗель" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус врезался в отбойник, перевернулся и по инерции протащился еще около 5 метров.

Фото: 0564.ua