Названы главные версии крушения самолета под Киевом

В выходные под Киевом, возле аэродрома "Чайка", рухнул самолет ЯК-52 с двумя людьми на борту. 64-летний пилот, легенда украинской спортивной авиации Анатолий Довгопол, отметивший на днях свой день рождения, погиб на месте, а его ученик, первый заместитель начальника Госмиграционной службы, генерал-майор запаса Виктор Шейбут с тяжелыми травмами (в основном ушибы) сейчас в киевской больнице, пишет Сегодня.

Как сказали в прокуратуре киевской области, рассматриваются такие версии катастрофы как неисправность самолета и покушение на убийство.

На аэродроме "Чайка" рассказали, что это был тренировочный полет Довгопола с учеником. У самолета примерно на высоте 200 м отказал двигатель, после чего машина впала в пике. "Самолет был исправен и по документам, и фактически, но двигатель остановился на первом же развороте, когда высота была примерно 170 м", — рассказали сотрудники "Чайки". Впрочем, опытные пилоты говорят, что причиной катастрофы мог стать некачественный авиабензин, из-за которого и мог заглохнуть даже исправный двигатель. В прокуратуре уточнили, что проверят и качество топлива. Но на "Чайке" ответили, что на весь бензин есть сертификат, а топливо исследуют перед заливкой в бак в лаборатории. "Но мог быть сбой в электросистеме", — добавили сотрудники "Чайки".

Среди прочих версий рассматривают и покушение на убийство, фактически у чиновника могли остаться недоброжелатели.

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Ведь в недавнем прошлом Шейбут возглавлял налоговую милицию Украины (подразделение Государственной налоговой администрации), а до этого возглавлял в налоговой управление по борьбе с налоговиками-коррупционерами. Некоторое время он был начальником управления и в СБУ.

Впрочем, уголовное производство пока что открыли по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушных суден", но его в любую минуту могут переквалифицировать.

Со вчерашнего дня в Киев из разных областей страны и России начали съезжаться многочисленные ученики Довгопола, на сегодня запланированы похороны аса. "Мужа похороню на кладбище недалеко от аэродрома", — говорит его жена. "Мы с ним вместе начинали летать, это был редкий, как мамонт, человек. Занимался йогой — каждый день стоял на голове по несколько минут. Делал это, чтобы продлить свое долголетие, ведь в свои 60 с лишним он участвовал в соревнованиях, — рассказал его коллега Евгений Сергиенко. — Он научил летать больше сотни человек, которые работают сейчас по всему миру. Он никогда не повышал голоса и никого не обижал, такая у него была философия". Тем временем на авиафорумах вчера появились сообщения, мол, в полете ученик перехватил управление самолетом, но коллеги Довгопола опровергают это: "Толик — это "железяка", он бы не отдал".

Напомним, в качестве предварительной причины аварии называли отказ двигателя самолета.