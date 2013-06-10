Пьяный водитель сбил на переходе людей и хотел откупиться: опубликованы фото и видео

В Днепропетровске, 9 июня, вечером возле Кайдацкого моста произошло ДТП.

Пьяный водитель за рулем Acura сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщает "ЗОВ".

После случившегося, водитель автомобиля Acura подошел к пострадавшим и предложил им 5000 грн за то, чтобы они не вызывали сотрудников ГАИ на место ДТП. От находящейся рядом лодочной станции на место ДТП сразу подошло много людей, не позволивших пьяному водителю "решить вопрос на месте".

Позже на место происшествия прибыла группа поддержки пьяного, и запрещала всем фотографировать само место ДТП, поврежденный автомобиль Acura, и его тормозной путь.

Напомним, 9 июня, утром в Кривом Роге произошло очередное резонансное ДТП, в котором пострадали три человека.

Mercedes Benz 220 на полном ходу влетел в стоящий на обочине микроватобус Mercedes Benz - 3070, в котором находились три человека.

фото;видео: "ЗОВ"