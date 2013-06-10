На Луганщине депутат убил на дороге человека, еще один пострадал

На Луганщине депутата одного из местных советов подозревают в нарушении ПДД, из-за чего один человек умер и еще один травмирован.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, местному депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения 6 июня.

Ему инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, по признаку нарушения правил безопасности дорожного движения человеком, руководящим транспортным средством, что "причинило пострадавшему П. тяжкие телесные повреждения, и послужило причиной смерти пострадавшего Р.".

Наблюдение за досудебным расследованием в форме процессуального руководства в этом уголовном производстве осуществляет прокуратура области.

Санкция ч.2 ст.286 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.