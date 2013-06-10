Экс-мэру Черкасс грозит домашний арест

Экс-меру Черкасс Сергею Одаричу грозит домашний арест, при этом прокуратура уже обвинила его в нанесении ущерба на почти 600 тыс. грн.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Черкасской облпрокуратуры.

В сообщении ведомства говорится, что следственным управлением прокуратуры области вручило Одаричу письменное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде, злоупотребления служебным положением, невыполнение судебного решения).

"Установлено, что в результате незаконных действий чиновника и невыполнения им решений судов, городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 600 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается, в ближайшие сроки уголовное производство будет направлено в суд.

Ранее "Главред" сообщал, что Одарича допрашивали три часа. А 23 мая Сосновский райсуд Черкасс отклонил иск Одарича к Черкасскому горсовету о признании незаконным решения о прекращении его полномочий от 24 апреля.