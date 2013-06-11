В Киеве задержан аферист, который выманил у украинцев 25 миллионов

В Киеве милиция задержала организатора крупной аферы с быстрыми кредитами. Малоизвестного певца Vall Diss подозревают в создании сети фирм, которые обманули украинцев на 25 млн грн.

Суть схемы, работавшей во всех крупных городах Украины, такова: людям предлагали взять кредит без справки о доходах, но перед этим нужно было внести залог в несколько тысяч гривен и начать выплачивать проценты. Естественно, никаких денег люди так и не получали, сообщают "Вести".

Задерживать 32-летнего певца Максима Островского (его творческий псевдоним Vall Diss, а по радио можно было услышать всего одну песню "Карма". — Ред.) в столицу приехал УБОП из Закарпатья.

"В Ужгороде зарегистрированы его фирмы, там же возбуждены дела, поэтому операцию проводим мы, а не Киевский УБОП. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой людей. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет", — объясняли оперативники, с которыми журналисты участвовали в задержании. Максим сам вышел из подъезда 17-этажки примерно в полдень, его и остановили, а потом тихо завели в дом, чтобы провести обыск.

"Парень всего два или три месяца живет в нашем доме на последнем этаже. Мы с ним мало сталкивались — неразговорчивый он", — рассказала нам соседка задержанного, Тамара Васильевна.

Спустя несколько часов обыск был закончен, подозреваемого вывели, усадили в машину и повезли в Ужгород. "Нашли денежные средства, пластиковые карточки, теперь едем обратно в Ужгород, чтобы суд выбрал подозреваемому меру пресечения", — разъяснили оперативники.

Ранее "Главред" сообщал, что в Украине разразился скандал, когда махинаторы выманили у доверчивых сограждан около 400 млн грн для строительства жилья компанией "Элита-Центр". Всего же в Украине более 120 тысяч человек стали жертвами махинаций с жильем.

Фото: vesti.ua