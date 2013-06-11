На Львовщине задержан лже-майор, заявивший о покушении на Януковича

Служба безопасности Украины во Львовской области задержала подозреваемого в ложном сообщении о подготовке теракте против Президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В частности, 7 июня в 20:00 в УСБУ поступила информация о том, что во Львовской области группа лиц готовит теракт против Януковича.

Человек, который сообщил об этом, назвался майором милиции. В результате расследования подозреваемый был задержан.

Им оказался 33-летний ранее судимый житель Львова. Он сообщил, что совершил телефонный звонок для проверки эффективности работы СБУ.

Задержанный также сказал, что звонил в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное расследование по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ранее "Главред" сообщал, что в июне 2012-го Рада установила наказание за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва или теракта будут давать до 6 лет тюрьмы.