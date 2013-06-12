Новые подробности побега из Лукьяновского СИЗО: зэк хотел отпраздновать юбилей

Сбежавшему из Лукьяновского СИЗО заключенному "накрутят" срок, а выпустившему его охраннику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Такое обвинение выдвинули прокуроры и направили оба дела в суд, сообщает "Сегодня".

"Срок осужденному однозначно добавят. Но сколько — решит суд", — рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Яна Соболевская.

При этом стало известно, что выпустил его охранник не просто так, а за 500 грн.

Осужденный за грабеж и угон мотоцикла Руслан Пыжов из Белой Церкви хотел отпраздновать свой юбилей — 20 лет, на воле вместе с любовницей. "Младший инспектор охраны выпустил заключенного через транспортный шлюз и центральные ворота", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района.

А сам Пыжов так и не добрался до Белой Церкви. Его задержали на станции Мироновка в Киевской области. По дороге он успел украсть у женщины сумку.

Ранее "Главред" сообщал подробности побега из СИЗО. Оказывается, заключенный сбел через крышу здания, после чего перелез через ограждение.