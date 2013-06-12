На Волыни в ДТП попал нардеп-свободовец, опубликованы фото

При аварии были разбиты два микроавтобуса Volkswagen и легковушка Mitsubishi
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Волынкой области.
Как оказалось, 25-летний водитель микровавтобуса Volkswagen T-5 выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество в движении, в результате чего столкнулся с еще одним микроавтобусом Volkswagen T-5, за рулем которого находился 45-летний водитель, и автомобилем Mitsubishi Lancer, которым управлял 46-летний народный депутат.
В результате ДТП водители микроавтобусов получили незначительные телесные повреждения, поэтому в больницу не обращались. Нардеп травм не получил. Автомобили с механическими повреждениями были отправлены на штрафплощадку райотдела милиции.
По данным сайта "Волинскі новини", в ДТП попал нардеп из "Свободы" Валерий Черняков.
Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го элитный автомобиль нардепа Анатолия Матвиенко попал в ДТП под Верховной Радой (ФОТО) – он протаранил забор возле Мариинского парка и врезался в дерево.
Фото: mvs.gov.ua