На Волыни в ДТП попал нардеп-свободовец, опубликованы фото

Во вторник, 11 июня, в Волынской области в ДТП попал депутат Верховной Рады 7-го седьмого созыва. Авария произошла на автодороге Луцк - Ковель, в результате чего были разбиты три машины.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Волынкой области.

Как оказалось, 25-летний водитель микровавтобуса Volkswagen T-5 выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество в движении, в результате чего столкнулся с еще одним микроавтобусом Volkswagen T-5, за рулем которого находился 45-летний водитель, и автомобилем Mitsubishi Lancer, которым управлял 46-летний народный депутат.

В результате ДТП водители микроавтобусов получили незначительные телесные повреждения, поэтому в больницу не обращались. Нардеп травм не получил. Автомобили с механическими повреждениями были отправлены на штрафплощадку райотдела милиции.

По данным сайта "Волинскі новини", в ДТП попал нардеп из "Свободы" Валерий Черняков.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го элитный автомобиль нардепа Анатолия Матвиенко попал в ДТП под Верховной Радой (ФОТО) – он протаранил забор возле Мариинского парка и врезался в дерево.

Фото: mvs.gov.ua