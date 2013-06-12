Опубликованы новые фото и видео потопа в Виннице

Украинские СМИ продолжают выкладывать фото потопа в Виннице, когда ливень парализовал город (ФОТО, ВИДЕО). Дренажная система города не справилась с таким количеством осадков, а пожарные машины не успевали откачивать, поэтому люди ходили по колено в воде.

Об этом сообщает Gazeta.ua, которой очевидцы разгула рассказали подробности потопа.

"Я живу на улице Космонавтов, то с горы как побежал поток воды с песком, банками, пакетами, едва удержалась на ногах, - рассказала винничанка Надежда Семко. - Очень спешила домой с работы, не могла пережидать дождь, дома двое маленьких детей. Впереди меня шел пожилой человек с железной тележкой, переходил через дорогу и упал в воду. В том потоке едва поднялся. Я домой пришла до нити мокрая, даже документы в сумочке намокли".

Смотрите также: После потопа на Симферополь обрушился смерч, опубликованы фото и видео

Из-за непогоды приостановили движение трамваи и троллейбусы. По словам работников ТТУ, электротранспорт не работал, потому что была угроза удара напряжением. Маршрутные такси ездили, но не всегда по своему маршруту. Авто останавливались посреди дороги, потому что моторы заливало водой. Винница превратилась в сплошной затор.

"Мне повезло, что вода не залила мотор, и я добрался домой, - рассказал 40-летний Игорь Копитко. - Но в салоне воды было по щиколотку. Дома вымачивали губкой и вычерпывали детским ведерком. На одном из выездов из Винницы стояло с десяток машин, так несколько водителей на джипах их извлекли из водоворотов воды".

Ранее "Главред" сообщал, что большая вода затопила первые этажи магазинов и кафе, подвалы и крыши домов. В некоторых районах города несколько часов не было света. Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквальным ветром еще на два дня.

Фото: gazeta.ua , видео: Магнолия-ТВ