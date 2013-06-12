Двойное убийство в Одессе: погибла семейная пара

Сегодня, 12 июня, в Одессе, произошло двойное убийство, еще 1 человек госпитализирован.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, по спецлинии "102" поступило сообщение от 46-летнего мужчины о том, что ему нанесены ножевые ранения в квартире по улице Зоопарковая, где он находился в гостях.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции установила, что накануне по указанному адресу к хозяевам - 42-летнему мужчине и его 35-летней жене - в гости пришли двое мужчин. Между гостями и хозяевами квартиры возник конфликт. В ходе словесной перепалки, один из гостей схватился за нож, в результате чего супруги получили смертельные ножевые ранения, а 46-летний мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц.

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По данному факту начато уголовное производство по ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины.

Милиция устанавливает личность подозреваемого, совершившего убийство супругов.

Напомним, в мае в Полтавской области произошло двойное убийство - жертвами неизвестных убийц стала супружеская пара. По некоторым данным, погибшим отрезали головы.