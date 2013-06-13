Аферисты продают липовые пригласительные на встречу с Азаровым

В Украине набирает обороты новый вид аферы: мошенники массово продают предпринимателям приглашения на фальшивые встречи с министрами, в том числе и главой Кабмина Николаем Азаровым, сообщает "Сегодня".

Как рассказал президент выставочной федерации Украины Александр Пашкевич, впереди новый выставочный сезон, а количество "торговцев встречами" увеличивается.

Такие мероприятия они рекламируют как возможность завести полезные знакомства, но, естественно, министры туда не приходят. Дельцы действуют тремя самыми простыми путями: обзванивают руководителей, размещают объявления в интернете и продают приглашения на входах в крупнейшие выставочные центры страны.

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"Дельцы подделывают приглашения, покупателям обещают, что там будет встреча с министрами, и предлагают купить приглашения по цене от 10 грн. до 100 долл. А по факту — с таким билетом охрана в здание не пускает", - рассказали организаторы выставок

По их словам, некоторые обманутые покупатели избивали продавцов прямо на "рабочем месте". Как рассказали нам в МВД, продажа таких билетов подпадает под статьи "Мошенничество" и "Подделка документов": "По Киеву были случаи, когда продавали билеты в театр по цене в четыре раза выше обычного и обещали, что будут крупнейшие бизнесмены страны".

По словам медиа-тренера Илоны Фанты, ее приглашали на обед с главой правительства всего за 2 тыс. грн. "По телефону неизвестный мне человек сказал, что премьер-министр Азаров организует встречу для руководителей. Стоимость — около 2 тыс. А моим коллегам предложили заплатить 4 тыс. грн за встречу с министрами, банкет и концерт", — рассказала Илона.

В Кабмине журналистам ответили, что подобных платных встреч никогда и нигде не организовывали.

Ранее "Главред" сообщал, что в Украине была раскрыта афера, участники которой выманил у доверчивых сограждан 25 млн грн.

Фото: segodnya.ua