В ДТП на Львовщине погибли три человека, еще четверо – в больнице

В ночь на четверг, 13 июня, во Львовской области произошло ДТП с жертвами, в котором погибли три человека – два взрослых и 12-летний ребенок.

Авария случилась около 2.00 на автодороге Киев – Чоп возле села Новый Милятин, когда столкнулись две легковушки. В результате погибли 3 человека (из них один ребенок 2000 года рождения) и 4 были травмированы, которые с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в Бусскую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что во Львовской области произошло ДТП, когда столкнулись рейсовый автобус и грузовик – погибли пять человек.