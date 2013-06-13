На Запорожье сгорел двухэтажный автобус, который вез 19 человек

Утром в четверг, 13 июня в Запорожской области загорелся двухэтажный автобус Neoplan следовавший по маршруту Ялта-Днепропетровск.

Пожар вспыхнул в 4.30 на автодороге Харьков-Симферополь возле с. Абрикосовка Михайловского района. Автобус ехал из курортной Ялты в Днепропетровск, в его салоне находились 19 человек (из них 17 пассажиров и 2 водителя).

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В 6.00. пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле в Крыму сгорел автобус, тоже Neoplan, который вез 38 человек, 28 из них – были дети.

Больше фото сгоревшего автобуса смотрите здесь.

Фото: zp.mns.gov.ua