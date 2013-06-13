Пожар в Черкассах: в больнице погиб человек

В среду, 12 июня, вечером в Черкассах на территории второй городской больнице возник пожар, в результате которого погиб человек.

Больница вспыхнула около 20:30, возгорание произошло в одной из палат в отдельно стоящем здании терапевтического отделения. В результате пожара от отравления продуктами горения погиб 1 человек. Еще 16 пациентов были выведены на свежий воздух.

В палате на площади 10 кв. м огнем были уничтожены 2 кровати, повреждены оконные рамы, двери и пол.

Около 21.00 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 отделений на основной и специальной технике ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что из-за пожара в психбольнице в Подмосковье погибли 38 человек.