Опубликованы фото ДТП на Львовщине, где погибли три человека

Пресс-служба ГАИ опубликовала фото ДТП на Львовщине, в котором погибли три человека, в том числе 12-летний ребенок.

Напомним, авария произошла сегодня, около 2 ночи на автодороге Киев – Чоп в селе Новый Милятин Бугского района.

По предварительным данным, водитель ЗАЗ Lanos, двигаясь в сторону Львова, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Mitsubishi Colt.

За рулем "японца" была 37-летняя жительница города Броды, которая ехала вместе с двумя детьми. В результате аварии водитель и пассажир ЗАЗ, 21-летний парень, погибли на месте происшествия, а 12-летний мальчик, пассажир Mitsubishi, от полученных травм скончался утром в больнице.

Еще четыре человека были госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести. Среди них - женщина-водитель Mitsubishi и ее 8-летний сын. У ребенка - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом бедра, тупая травма грудной клетки и травматический шок.

Кроме того, в результате ДТП пострадали два пассажира Lanos - 25-летний и 22-летний жители Бугского района. Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП.

Ранее "Главред" сообщал, что во Львовской области произошло ДТП, когда столкнулись рейсовый автобус и грузовик – погибли пять человек.

фото: sai.gov.ua, dailviv.gov.ua