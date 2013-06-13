Опубликованы фото сгоревшего на Запорожье двухэтажного автобуса

Пресс-служба запорожского главка ГСЧС опубликовала фото сгоревшего двухэтажного автобуса, который вез 19 человек

Напомним, пожар возник в четверг, 13 июня, утром в Запорожской области, когда загорелся двухэтажный автобус Neoplan, следовавший по маршруту Ялта-Днепропетровск.

Пожар вспыхнул в 4.30 на автодороге Харьков-Симферополь возле с. Абрикосовка Михайловского района. Автобус ехал из курортной Ялты в Днепропетровск, в его салоне находились 19 человек (из них 17 пассажиров, в том числе один младенец, и 2 водителя).

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В 6.00. пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба запорожской ГСЧС, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 27 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Все пассажиры на попутном транспорте продолжили следование по маршруту.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле в Крыму сгорел автобус, тоже Neoplan, который вез 38 человек, 28 из них – были дети.

Фото: zp.mns.gov.ua