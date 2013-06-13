В жутком ДТП на Полтавщине погибли три человека

Сегодня, 13 июня, утром на Полтавщине на 336 км автодороги Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и один - травмирован.

Как сообщили в Управлении ГАИ УМВД в Полтавской области, на трассе столкнулись 2 автомобиля: КИА и ВАЗ-2103.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2103, а также пассажир КИА погибли на месте происшествия, водитель автомобиля КИА с травмами разных степеней тяжести доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 13 июня, на Львовщине в ДТП погибли три человека – два взрослых и 12-летний ребенок.



Авария случилась около 2.00 на автодороге Киев – Чоп возле села Новый Милятин, когда столкнулись две легковушки. В результате погибли 3 человека (из них один ребенок 2000 года рождения) и 4 были травмированы, которые с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в Бусскую центральную районную больницу.

фото: МВД в Полтавской области