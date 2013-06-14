Жуткая авария в Киеве: Subaru разорвала пешехода на части

Вчера 13 июня, в Киеве на Броварском проспекте, напротив м.Гидропарк произошла жуткая авария.

Subaru Impreza WRX Wagon/Subaru WRX Outback двигался в левом ряду в направлении м.Левобережная, сообщает Автополигон.

В это же время, по словам сотрудников милиции, дежуривших у м.Гидропарк, на проезжую часть вышла компания из 2 мужчин, женщины и ребенка. Предположительно, компания хотела поймать машину в направлении Броваров.

По словам свидетелей, на скорости более 150 км/час Subaru сбивает одного из мужчин. От сильнейшего удара человека разрывает на части, отрывая ногу и практически лишая головы.

Разбитая Subaru от момента удара до остановки проехала еще около 80 метров и остановилась в левом ряду.

В течении нескольких минут на место аварии прибыла скорая и несколько и несколько патрулей ГАИ и милиции.

Фрагменты тела погибшего мужчины были разбросаны на расстоянии около 80 метров (расстояние между наиболее крупными фрагментами около 40 метров).

У Subaru сильно разбита левая передняя часть. Водитель автомобиля в состоянии сильного стресса находился в машине скорой.

Чуть позже прибыли следователи и эксперты, начавшие осмотр места происшествия.

фото: Автополигон