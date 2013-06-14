Охранник рассказал подробности драки судьи с милицией в Харькове

История вокруг драки судьи с милицией в Харькове продолжает обрастать подробностями. По делу о применении сотрудниками ГСО силы и спецсредств к судье Киевского райсуда Денису Невядомскому опрошено уже около 30 свидетелей.

Протокол одной из очных ставок появился в сети. В ней охранник паба "Старгород", где произошла драка, изложил свою версию происходящего, сообщают "Вести".

В своих показаниях секьюрити заверил, что не видел, как Невядомский пытается выхватить оружие у сотрудников ГСО (а именно на этой версии настаивают в милиции – Ред.).

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Служитель Фемиды, в свою очередь, рассказал, что пытался ударить охранника по ошибке, так как принял его за одного из нападавших. В прокуратуре области не смогли прокомментировать подлинность документа. Однако как стало известно "Вестям" из собственных источников, протокол очной ставки является подлинным.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на четверг, 13 июня, в ресторане на улице Лермонтовской произошло ЧП, после которого были задержаны два сотрудника Госслужбы охраны. По версии ГСО, их наряд арестовали после того, как они пытались усмирить затеявшего дебош судью и надели на него наручники. Однако, по другим данным, судья был пострадавшим, а драку начал другой человек.

Видео драки судьи с милицией смотрите здесь.

Фото: dozor.kharkov.ua