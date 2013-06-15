Из-за урагана в Одессе пострадала иностранка

После нового урагана в Одессе (ФОТО, ВИДЕО) спасатели подсчитали количество пострадавших и нанесенный ущерб. По официальным данным, в Одессе были повалены 20 больших деревьев, которыми повреждены 3 легковых автомобиля, торговый киоск и травмированы 4 человека (из них одна россиянка), которые в состоянии разных степеней тяжести госпитализированы в больницы города.

Подробности урагана 14 июня в Одессе читайте здесь (ФОТО, ВИДЕО).

В Одесской области был обесточен 31 населенный пункт (Березовский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Любашевский и Савранский районы);

К восстановительным работам привлечены личный состав и техника Главного управления ГСЧС в Одесской области, коммунальные службы городов, облэнерго и порта.

По состоянию на 7.00 15 июня движение транспорта в городах осуществляется без осложнений. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, подъема кранов в порту и уборки улиц.

Ранее "Главред" сообщал, что на Базарной Infiniti, Honda и Toyota стали жертвами лиственного дерева (ФОТО), а буквально в двух шагах "инвалидом" стал Mercedes.