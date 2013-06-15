ДТП в Крыму: мотоцикл протаранил "Хонду", погибли 2 человека

В пятницу, 14 июня, вечером в Крыму произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария случилась в 21:15 на автодороге Симферополь — Ялта, в районе поселка Никита, когда на одном из поворотов мотоцикл вынесло на встречную полосу, сообщает сайт cit.ua.

Он врезался в легковушку Honda Civic, которая двигалась в направлении Алушты. В результате лобового столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, пассажира мотоцикла перебросило через авто, у него многочисленные тяжелейшие травмы, кома. До прибытия сотрудников ГАИ и медиков ему оказывали первую медицинскую помощь случайные свидетели, среди которых оказался и водитель с медицинским образованием.

После прибытия "скорой" пострадавшего госпитализировали в Ливадийскую больницу. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и пассажир мотоцикла скончался в час ночи 15 июня.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Киеве - мотоцикл разорвало пополам (ФОТО), погибли два молодых парня.

Фото, видео: cit.ua