Подробности ДТП в Крыму: на мотоцикле разбились братья-футболисты

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Крыму, где погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО), ехавшие на мотоцикле. Как оказалось, ими были два брата - Дмитрий и Виталий Кистановы, являвшиеся футболистами ялтинского ФК "Штурм".

Об этом говорится на сайте Федерации футбола Ялты.

Напомним, авария случилась в пятницу, 14 июня, 21:15 на автодороге Симферополь — Ялта, в районе поселка Никита, когда на одном из поворотов мотоцикл вынесло на встречную полосу.

Он врезался в легковушку Honda Civic, которая двигалась в направлении Алушты. В результате лобового столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, пассажира мотоцикла перебросило через авто, у него многочисленные тяжелейшие травмы, кома. До прибытия сотрудников ГАИ и медиков ему оказывали первую медицинскую помощь случайные свидетели, среди которых оказался и водитель с медицинским образованием.

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После прибытия "скорой" пострадавшего госпитализировали в Ливадийскую больницу. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и пассажир мотоцикла скончался в час ночи 15 июня.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Полтавщине, где погибли 6 футболистов команды "Атлант". Их Skoda Octavia врезалась в прицеп КамАЗа, стоявшего на обочине.