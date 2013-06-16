Страшное ДТП на Ровенщине: автобус наехал на группу людей, есть погибшие и раненые

На Ровенщине, 16 июня, ночью в с.Шостакив Ровенского района водитель микроавтобуса совершил наезд на группу пешеходов в возрасте от 20-25 лет, которые шли по обочине дороги.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате ДТП погибли три человека.

Еще два человека пострадали. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Напомним, 2 июня в Ровенской области на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов, вблизи села Ракитное, Костопольского района произошло ДТП.

Столкнулись автомобиль Opel Omega и автобус Mercedes-Benz 0404. В результате аварии водитель автомобиля Opel Omega и его сын, которому 13 июня исполнился бы один год, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия