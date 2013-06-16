Опубликованы фото ДТП на Ровенщине, где погибли три человека

Сотрудниками Госавтоинспекции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был найден автомобиль, а позже задержан и водитель, который подозревается в совершении ДТП на Ровенщине, в ходе которого три человека погибли и еще двое травмированы.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ УМВД Украины в Ровенской области, на место происшествия лично прибыл начальник УМВД Украины в Ровенской области, который непосредственно на месте происшествия осуществлял контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий водителя и автомобиля, который совершил данное ДТП.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, работники ГАИ по горячим следам разыскали автомобиль, а позже задержали и водителя, который подозревается в совершении данного ДТП. Продолжается следствие", - сообщил начальник МВД области Василий Лазутко.

"Данные о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований", - добавил он УМВД.

Напомним, 16 июня, около двух часов ночи возле с. Шостаков Ровенского района водитель микроавтобуса Citroёn совершил наезд на группу молодых людей от 20 до 25 лет, которые шли по обочине дороги.

Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП 3 человека погибли и 2 в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

Фото: ГАИ в Ровенской области