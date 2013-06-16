Смертельное ДТП на Луганщине: пьяный водитель влетел в остановку и кафе, опубликованы фото

На Луганщине в городе Стаханов в результате ДТП один человек умер, пятеро госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, сегодня, 16 июня, в 03:37 в дежурную часть Стахановского ГО ГУМВД поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта "Ромашка" произошло ДТП.

"Установлено, что водитель автомобиля Akura 1960 года рождения, двигаясь по ул. 60 лет Октября, со стороны города Брянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Opel, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Akura выехал с проезжей части, совершил наезд на остановку общественного транспорта "Ромашка" и летнее кафе, расположенное за остановкой.

В результате наезда один человек умер, четверо, в том числе сын водителя, в тяжелом состоянии. Пострадавших и водителя автомобиля Akura скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что водитель находится в травматологическом отделении под охраной сотрудников Стахановского ГО ГУМВД. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области и находится на личном контроле прокурора области", - подчеркнули в пресс-службе.

По свидетельству очевидцев, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия. Но был остановлен свидетелями ДТП, которые избили виновника аварии. Теперь он находится в больнице.

Напомним, сегодня, 16 июня, около двух часов ночи возле с. Шостаков Ровенского района водитель микроавтобуса "Ситроен" совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли и 2 в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

ГАИ удалось задержать водителя.

фото: сайта МВД в г. Стаханов