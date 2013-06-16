Опубликованы видео и новые фото смертельной аварии на Луганщине

В СМИ появились видео и новые фото жуткой аварии на Луганщине в которой погиб один человек и еще 5 травмированы.

Как сообщается на сайте Стахановской милиции, в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась женщина 1967 года рождения.

Пятеро пострадавших доставлены в центральную городскую больницу. Через несколько часов за помощью обратились еще двое горожан.

Данный факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит Следственное Управление ГУМВД Украины в Луганской области.

На данный момент также установлено, что водитель автомобиля Acura находился в нетрезвом состоянии.

В момент дорожно-транспортного происшествия на остановке находился один человек, остальные пострадавшие были на летней площадке.

Напомним, сегодня, 16 июня в 3 часа 40 минут пьяный водитель автомобиля Honda Acura двигаясь в направлении от Южного микрорайона к перекрестку в районе "Ромашка", совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта.

фото; видео: stakhanov-mvd.org.ua; OnlineTelegazeta