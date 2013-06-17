На Луганщне в затопленной шахте пропали два человека

В воскресенье, 16 июня, в Луганскойобласти произошло ЧП – поток воды смыл в 180-метровую шахту двоих "охотников за металлом".

В 19.15 в ГСЧС поступило сообщение о том, что около 13.00 в г. Вахрушево Краснолучского горсовета при спуске по стволу (глубина около 180 м) заброшенной угольной шахты для поиска цветного и черного металлов, произошел внезапный выброс воды, в результате чего были увлечены 2 человека, судьба которых неизвестна.

К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Ранее "Главред" сообщал, что соседней в Донецкой области едва предотвратили трагедию. на 1072 км перегона между станциями Константиновка-Кондратьевка путевые обходчики увидели разобранный железнодорожный мост. Как оказалось, его разобрали дед с внуком разобрали мост на металлолом.

фото: gazeta.ua