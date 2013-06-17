На Львовщине в ДТП погиб следователь прокуратуры

В субботу, 15 июня, во Львовской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, в том числе следователь облпрокуратуры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УГАИ в Львовской области сообщает УНИАН.

Авария произошла возле села Сокольники Пустомытовского района. По предварительным данным, неустановленный водитель "Тойоты" не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП двое львовян, 28 и 34 лет, погибли на месте.

Читайте также: Стали известны подробности ДТП и гибели прокуроров

Правоохранители теперь устанавливают, кто именно был за рулем автомобиля, а также, что стало причиной этого дорожно-транспортного происшествия. Продолжается расследование.

А в пресс-службе прокуратуры Львовской области подтвердили информацию о том, что во время ДТП погиб 28-летний следователь прокуратуры Львовской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что на Одесчине погибли сотрудники уголовного розыска - мчали 200 км/ч.