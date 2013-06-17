Смертельное ДТП на Донбассе: BMW врезался в остановку

В Донецкой области возле поселка Сердитый на автодороге Донецк - Старобельск автомобиль BMW врезался в остановку, в результате чего два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, автомобиль BMW выехал на обочину дороги и врезался в остановку, которая была пуста, в результате столкновения водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы разных степеней.

Напомним, 16 июня, на Луганщине в городе Стаханов пьяный водитель автомобиля Honda Acura совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированных находятся в тяжелом состоянии.