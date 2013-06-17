На Байковом похоронили вторую жертву резни в центре Киева

В понедельник, 17 июня, в Киеве попрощались и провели в последний путь Сергея Чмыренко, который скончался в больнице после полученных им многочисленных ран, став, таким образом, второй жертвой громкого убийства в элитном доме на Печерске.

Парня похоронили на Байковом кладбище. Попрощаться с ним приехало много людей, было огромное количество цветов и венков. Процессию и похороны тщательно охраняли от чужих, сообщает ТСН.

28-летний Чмыренко умер в больнице ночью 15 июня. Ему сделали две операции, но спасти мужчину не удалось.

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Напомним, что его жену - Юлию Ткаченко похоронили 14 июня. Ее кремировали на Байковом кладбище.

Ранее "Главред" сообщал, что в элитном доме милиционеры и врачи нашли два окровавленных тела с многочисленными резаными ранами. Женщина уже была мертва, а мужчина оказался в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно имя погибшей - ею оказалась Юлия Ткаченко, которая недавно отметила свое 27-летие. У пары осталась маленькая дочь.

Отец умершей Юлии Ткаченко возглавляет строительную компанию "Центрэнергострой", которая участвовала в реконструкции НСК "Олимпийский". Главным подозреваемым в совершении убийства является ее муж Сергей Чмыренко - сын главы компании "Центрэнерго" Александра Чмыренко.

Фото, видео: tsn.ua