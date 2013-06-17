Участники жестокого избиения на Оболони задержаны - МВД

Все участники драки, которая накануне произошла в Оболонском районе Киева, рядом с ТРЦ "Дрим Таун", установлены.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД в Киеве, передает УНИАН.

По данным милиции, были установлены и потерпевшие, и нападавшие.

"Теперь все эти лица дают показания работникам милиции", – отметили в МВД.

Напомним, ранее милиция просила о помощи свидетелей жестокого избиения мужчины возле ТРЦ "Дрим Таун"

Как сообщал "Главред", 16 июня, около 4 часов утра возле ТРЦ "Дрим Таун" на Оболони группа молодых людей набросилась на прохожего и жестоко его избила.

На видео выложенном в Интернет, четко видно, как нападавшие использовали биту.

В милицию об инциденте сообщили очевидцы.

На момент приезда милицейского патруля и следственно-оперативной группы ни участников драки, ни потерпевших на месте происшествия не было.