Опубликованы фото смертельного ДТП на Донбассе, где BMW врезался в остановку

Машина превратилась в груду обломков, погибли два человека
Напомни, авария произошла субботу, 15 июня, возле поселка Сердитый на автодороге Донецк – Старобельск, когда BMW выехал на обочину дороги и врезался в остановку, которая была пуста, в результате столкновения водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы разных степеней.
Ранее "Главред" сообщал, что 16 июня на Луганщине в городе Стаханов пьяный водитель на Honda Acura врезался в Opel, после чего не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта.
В результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированных в тяжелом состоянии попали в больницу.
Фото: donbass.ua