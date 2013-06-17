Опубликованы фото смертельного ДТП на Донбассе, где BMW врезался в остановку

В Сети появились фото смертельного ДТП на Донбассе, где BMW врезался в остановку, из-за чего погибли два человека. От удара машина была настолько искорежена, что ее даже тяжело рассмотреть на фото.

Напомни, авария произошла субботу, 15 июня, возле поселка Сердитый на автодороге Донецк – Старобельск, когда BMW выехал на обочину дороги и врезался в остановку, которая была пуста, в результате столкновения водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы разных степеней.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 июня на Луганщине в городе Стаханов пьяный водитель на Honda Acura врезался в Opel, после чего не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированных в тяжелом состоянии попали в больницу.

Фото: donbass.ua