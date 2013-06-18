В Луганске при пожаре погибли шесть человек, из них трое – дети

При пожаре выжил всего один человек, он в больнице.
В вторник, 18 июня, утром в Луганске произошел пожар, жертвами которого стали сразу жесть шесть, трое из них были детьми.
Трагедия произошла в 5.15 в Луганске, когда в одном из частных жилых домов возник пожар. Вследствие его погибли 6 человек, из них 3 ребенка. Один человек пострадал, он госпитализирован.
В 6.16. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
Ранее "Главред" сообщал, что 8 июня, в селе Пасеки под Харьковом произошла трагедия. Во время ночного пожара мать и трое маленьких детей сгорели заживо.