На Харьковщине перевернулся автобус: шестеро пострадавших

В Чугуевском районе Харьковской области в результате аварии автобуса были госпитализированы шесть человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

ДТП произошло около 15 часов 17 июня на 23 км автодороги "Чугуев - Меловое".

"По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Купянска в направлении Чугуева, не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления (со слов водителя) и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автобуса", - отмечено в официальном сообщении ГАИ.

На момент происшествия в салоне находилось восемь пассажиров.

Вследствие ДТП водитель и пять пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, 2 июня в Ровенской области произошло крупное ДТП: Столкнулись автомобиль Opel Omega и автобус Mercedes-Benz 0404.

В результате аварии водитель автомобиля Opel Omega и его сын, которому 13 июня исполнился бы один год, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.