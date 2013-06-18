На Харьковщине перевернулся автобус: шестеро пострадавших

В результате аварии автобуса на Харьковщине в больнице оказались шесть человек.
В Чугуевском районе Харьковской области в результате аварии автобуса были госпитализированы шесть человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.
ДТП произошло около 15 часов 17 июня на 23 км автодороги "Чугуев - Меловое".
"По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Купянска в направлении Чугуева, не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления (со слов водителя) и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автобуса", - отмечено в официальном сообщении ГАИ.
На момент происшествия в салоне находилось восемь пассажиров.
Вследствие ДТП водитель и пять пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения.
Напомним, 2 июня в Ровенской области произошло крупное ДТП: Столкнулись автомобиль Opel Omega и автобус Mercedes-Benz 0404.
В результате аварии водитель автомобиля Opel Omega и его сын, которому 13 июня исполнился бы один год, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.