Опубликованы фото ДТП на Харьковщине, где пострадали 6 человек

Пресс-служба ГАИ опубликовала фото ДТП на Харьковщине, где перевернулся автобус и пострадали 6 человек.

Напомним, авария произошла 17 июня в Чугуевском районе Харьковской области около 15.00 на 23 км автодороги "Чугуев - Меловое".

"По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Купянска в направлении Чугуева, не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления (со слов водителя) и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автобуса", - говорится в сообщении ГАИ.

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На момент происшествия в салоне находилось восемь пассажиров. Вследствие ДТП водитель и пять пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях произошло ДТП на Ровенщине: автобус наехал на группу людей - погибли три человека.

фото: sai.gov.ua