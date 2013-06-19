Экстрасенсы рассказали, как погибла 17-летняя девушка в Харькове

Дело Павла Губина, которого подозревают в гибели 17-летней Юлии Ирниденко, может приобрести новый поворот. На днях в доме, где произошло ЧП, и у могилы девушки орудовали харьковские экстрасенсы Жанна Шулакова и Сергей Колесниченко. По фотографии они определили, что Павел не виноват, а Юлю облили вовсе не самогоном, сообщает "Сегодня".

К ясновидящим, которые приехали со съемочной группой в рамках одной из телевизионных программ, обратилась отчаявшаяся мать подозреваемого Елена Губина.

"Оба экстрасенса сказали, что мой сын — не поджигатель и не убийца и что он не виновен. Юля загорелась не из-за самогона, правда, из-за чего именно, они не говорят. Программа выйдет лишь осенью, поэтому разглашать информацию пока нельзя", — рассказала Елена Губина.

Мать порадовало то, что, по словам экстрасенсов, Паша не будет отбывать пожизненный срок. Правда, будет ли он сидеть в тюрьме и кто убил девушку, утверждать не берутся. Ведь в квартиру Синсиневичей, где и произошла трагедия и можно было прочувствовать энергетику злополучной ночи, хозяева экстрасенсов не пустили.

Правда, слова экстрасенсов повлиять на исход дела вряд ли смогут. "Как дополнительная оперативная информация для следователей, кого нужно допросить, где нужно провести следствия или натолкнуть на ранее неизвестные обстоятельства, данные экстрасенсов могут учитываться, но не как официальная", — объяснил адвокат Юрий Вишневецкий.

Ранее "Главред" сообщал, что, ЧП произошло 11 мая во время вечеринки. Медики боролись за жизнь Юли десять дней, однако спасти ее не удалось. В преступлении подозревают 22-летнего Павла Губина, который живет по соседству и присоединился к компании незадолго до трагедии.