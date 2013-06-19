Олег Скрипка пострадал в ДТП и сбил женщину с ребенком

Во вторник, 18 июня, около 19.20 на улице Стеценко, 25 известный певец и музыкант Олег Скрипка сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и при этом пострадал сам, сообщает "Сегодня".

"Травмы у пострадавших вроде незначительные, но насколько все серьезно, можно будет утверждать только после детального обследования врачей. Маму с ребенком госпитализировали в ОХМАДЕТ", - сказал источник издания в киевском ГАИ.

По словам очевидцев, чтобы избежать столкновения с пешеходами, музыкант пытался затормозить и решил положить мотоцикл на асфальт. И это ему почти удалось, но людей он все же немного зацепил.

Сам мотоциклист отделался шоком, а также содрал кожу на коленях, ведь одет он был в шорты. Певец передвигался на байке итальянского производства. Модель не самая дорогая, но довольно мощная. Сразу после происшествия Скрипка вызвал скорую и милицию. На место ДТП приехало много его знакомых-байкеров.

Ранее "Главред" сообщал, что декабре 2012-го в ДТП попала другая знаменитость – продюсер и композитор Константин Меладзе сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Суд до сих пор не вынес своего решения.