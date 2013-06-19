На Луганщине найдено тело горняка, пропавшего в затопленной шахте

В Луганской области спасатели нашли тело горняка, который пропал во время спуска в шахту еще 16 июня.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, тело одного из шахтеров нашли только 19 июня в 05:20, поиски второго горняка продолжаются.

Как известно, 16 июня, двое работников пропали без вести во время выброса воды в шахте в городе Вахрушево Краснолучского горсовета. Воду начали откачивать из шахты уже на следующий день, 17 июня.

К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.