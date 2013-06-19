Милиция рассказала, как расследует ДТП с женой Реброва

В киевском главке МВД заявили, что следственное управление проводит досудебное расследование по уголовному производстве по факту ДТП с участием жены Реброва.

Милиция напомнила, что авария произошла 14 марта в начале 9-го вечера на 19-м км Столичного шоссе автодороги Киев-Обухов, где столкнулись автомобили Rover Land Rover под управлением Людмилы Ребровой и ВАЗ-21043 под управлением Владимира Веременко.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время по указанному уголовному производству допрошены в качестве свидетелей участники и очевидцы ДТП, а также ряд лиц, которым известны обстоятельства этого происшествия.

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Назначена и проведена авто-техническая экспертиза, по определению технического состояния транспортных средств и по определению скорости движения автомобилей. Также назначены судебно-медицинская экспертиза - по определению степени тяжести телесных повреждений полученных Веременко. Продолжаются дактилоскопической и химическое исследование.

Также следователи ожидают результаты комплексной транспортно-трасологической экспертизы.

Кроме этого проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств ДТП.

Милиция просит всех граждан, которые были свидетелями этого происшествия, обращаться в следственное управление ГУМВД Украины в городе Киеве по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 15 или звонить по телефонам: 271-92-49, 271-99-22, 271-90-52 или "102".

Ранее "Главред" сообщал, что во время ДТП погибла жена Веременко - Юлия, которая была на 5-м месяце беременности.