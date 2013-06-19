В Крыму из-за нераскрывшегося парашюта разбился российский военный

18 июня, в Крыму возле поселка Кача во время плановых прыжков с парашютом разбился военнослужащий Черноморского Флота Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, сообщает Sevas.ru.

По его словам, произошел несчастный случай. У военнослужащего не раскрылся основной парашют, а запасным он не успел воспользоваться

Погибший был военнослужащим Качинского авиационного гарнизона Черноморского флота. Ему было 42 года.

Напомним, в районе аэродрома Кача в октябре 2012 года разбился самолет Бе-12 Черноморского флота.

Тогда погибло три члена экипажа: первый пилот – 33-летний капитан Руслан Васильев, второй пилот – 24-летний Максим Поднебесов и штурман – 25-летний Дмитрий Тарасов. В аварии выжил радист Дмитрий Михайлов, у него была сломана нога.