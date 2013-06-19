В Севастополе загорелся завод: опубликованы фото и видео

По предварительным данным, загорелся мусор в складских помещениях.
На данный момент на месте происшествия активно работают пожарные.
По предварительным данным, загорелся мусор в складских помещениях, сообщает События Крыма.
Причина возгорания пока неизвестна, однако работники предприятия исключают вариант поджога.
Напомним, 18 июня, в Одесской области в Килийском судоремонтном заводе произошел пожар. Возгорание произошло в машинном отделении теплохода "Иван Прохоров" 1928 выпуска, на площади 200 кв.м, который назначен под утилизацию.
фото; видео: События Крыма